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Спорт

Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июля 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 07:12
Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона
AP Photo/Alastair Grant

В матче второго раунда Уимблдона первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил австралийца Александра Вукича 6:1, 6:1, 6:3.

Продолжаются потери в первой десятке рейтинга АТР. Четвертая ракетка мира британец Джек Дрэйпер проиграл 36-летнему хорвату Марину Чиличу (бывшая третья ракетка мира, 83-й номер в текущем рейтинге АТР) 4:6, 3:6, 6:1, 4:6.

В матче триллере 23-я ракетка мира чех Томаш Махач уступил датчанину Августу Хольмгрену (192-й номер в рейтинге АТР) 6:7, 7:6, 7:6, 6:7. 5:7.

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