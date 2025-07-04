Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона

В матче второго раунда Уимблдона первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил австралийца Александра Вукича 6:1, 6:1, 6:3.

Продолжаются потери в первой десятке рейтинга АТР. Четвертая ракетка мира британец Джек Дрэйпер проиграл 36-летнему хорвату Марину Чиличу (бывшая третья ракетка мира, 83-й номер в текущем рейтинге АТР) 4:6, 3:6, 6:1, 4:6.

В матче триллере 23-я ракетка мира чех Томаш Махач уступил датчанину Августу Хольмгрену (192-й номер в рейтинге АТР) 6:7, 7:6, 7:6, 6:7. 5:7.