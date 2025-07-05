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Клубный чемпионат мира. "Флуминенсе" и "Челси" вышли в полуфинал. "Аль-Хиляль" вылетел

Футбол
время публикации: 05 июля 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 07:22
Клубный чемпионат мира. "Флуминенсе" и "Челси" вышои в полуфинал. "Аль-Хиляль" вылетел
AP Photo/Chris Szagola

"Флуминенсе" и "Челси" вышли в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Флуминенсе (Бразилия) - Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 2:1

На 43-й минуте Мартинелли вывел бразильцев вперед 1:0.

На 51-й минуте бывший нападающий "Сантоса" и "Бенфики" Маркос Леонарду сравнял счет.

На 70-й минуте Эркулес забил победный гол.

В конце встречи "Аль-Хиляль" устроил штурм и был близок к тому, чтобы отыграться. 44-летний голкипер Фабио совершил несколько впечатляющих сэйвов.

Палмейрас (Бразилия) - Челси (Англия) 1:2

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет 0:1.

На 53-й минуте 18-летний Эстевау сравнял счет 1:1.

На 83-й минуте после прострела Гюсто мяч от Агустина Хиаса отскочил в сетку. Автогол 1:2.

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