x
04 июля 2025
|
последняя новость: 10:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июля 2025
|
04 июля 2025
|
последняя новость: 10:38
04 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. Увеличение числа легионеров. Профсоюз угрожает забастовкой

Футбол
время публикации: 04 июля 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 09:18
Чемпионат Израиля по футболу. Увеличение числа легионеров. Профсоюз угрожает забастовкой
AP Photo/Andrew Medichini

На совете 12 из 14 команд Лиги Аль проголосовали за увеличение количества легионеров до 8 со следующего сезона, сообщает ONE.

Против выступили "Ирони" (Тверия) и "Бней Сахнин".

Есть серьезные финансовые ограничения на седьмого и восьмого легионеров в заявках. А в случае появления 8 легионеров на поле в одной команде в одном матче предусмотрен штраф.

В обсуждении принимали участие министр культуры и спорта Израиля, руководитель Израильской футбольной ассоциации, председатель Администрации футбольных лиг и руководители клубов.

Представители профсоюза угрожают забастовкой и срывом начала футбольного сезона "в случае принятия односторонних шагов".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Турецкий клуб арендует игрока хайфского "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Хайфский "Маккаби" победил "Гонвед"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Умер известный вратарь, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Испанки разгромили сборную Португалии. Результаты матчей чемпионата Европы