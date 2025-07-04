Чемпионат Израиля по футболу. Увеличение числа легионеров. Профсоюз угрожает забастовкой
время публикации: 04 июля 2025 г., 09:18 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 09:18
На совете 12 из 14 команд Лиги Аль проголосовали за увеличение количества легионеров до 8 со следующего сезона, сообщает ONE.
Против выступили "Ирони" (Тверия) и "Бней Сахнин".
Есть серьезные финансовые ограничения на седьмого и восьмого легионеров в заявках. А в случае появления 8 легионеров на поле в одной команде в одном матче предусмотрен штраф.
В обсуждении принимали участие министр культуры и спорта Израиля, руководитель Израильской футбольной ассоциации, председатель Администрации футбольных лиг и руководители клубов.
Представители профсоюза угрожают забастовкой и срывом начала футбольного сезона "в случае принятия односторонних шагов".
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