"Ливерпуль" выведет номер Диогу Жоты из обращения

"Ливерпуль" выведет из обращения номер 20 в память о Диогу Жоте, погибшем вчера в автокатастрофе.

Об этом сообщают британские СМИ.

Диогу Жота и его брат Андре Силва (тоже профессиональный футболист) погибли в ДТП в Испании.

Диогу Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года.

В составе "красных" он - чемпион Англии 2025 года, обладатель Кубка Англии 2022 года, двукратный обладатель Кубка футбольной лиги. В январе 2024 года Диогу Жота признавался лучшим игроком английской Премьер-лиги.