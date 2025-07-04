"Ливерпуль" выведет номер Диогу Жоты из обращения
время публикации: 04 июля 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 14:50
"Ливерпуль" выведет из обращения номер 20 в память о Диогу Жоте, погибшем вчера в автокатастрофе.
Об этом сообщают британские СМИ.
Диогу Жота и его брат Андре Силва (тоже профессиональный футболист) погибли в ДТП в Испании.
Диогу Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года.
В составе "красных" он - чемпион Англии 2025 года, обладатель Кубка Англии 2022 года, двукратный обладатель Кубка футбольной лиги. В январе 2024 года Диогу Жота признавался лучшим игроком английской Премьер-лиги.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025