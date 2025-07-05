ПСЖ победил "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

ПСЖ вышел в полуфинал клубного чемпионата мира, который проходит в США, победив "Баварию" 2:0.

Матч начался с минуты молчания в память Диогу Жоты.

Игра была примерно равной. Но парижане сумели использовать свои моменты, а их соперник - нет.

На 19-й минуте парижане создали первый опасный момент. Хакими промчался по флангу и прострелил. Кварацхелия пробил. Мяч попал в сетку с внешней стороны. На 32-й минуте Нойер дважды выручил "Баварию" после опасных ударов Хвичи Кварацхелия.

"Бавария" первый опасный момент создала на 38-й минуте. Коман навесил. Кейнв прыжке нанес удар головой - чуть выше.

В конце первого тайма "Бавария" забила. Гол не засчитан - офсайд.

На 49-й минуте Кварацхелия вывел один на один Барколя. Тот нанес удар в дальний угол. Нойер сумел парировать мяч.

На 74-й минуте Нойер вышел за пределы штрафной и потерял мяч. Кварацхелия мяч перехватил. Дембеле пробил издали по пустым воротам, но не попал.

На 78-й минуте парижане перехватили мяч в центре поля. Дезире Дуэ из-за пределов штрафной пробил в нижний угол 1:0.

На 82-й минуте парижане остались в меньшинстве. Виллиан Пачо прямой ногой врезался в Горецку. Красная карточка.

На второй минуте компенсированного времени ПСЖ остался вдевятером. Лукас Эрнандес грубо сыграл в центре поля.

На 6-й минуте компенсированного времени мяч после удара Дембеле попал в перекладину. Хакими прострелил. Дембеле отправил мяч в сетку 2:0.

Судья назначил пенальти в ворота парижан. Но после просмотра повтора отменил это решение.