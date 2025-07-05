Известный футболист устроил драку в московском кафе

28 мая бывший нападающий сборной России Федор Смолов попал в неприятную историю, сообщает Sportbox.

В центре Москвы в "Кофемании" он устроил драку с посетителями.

На опубликованном в интернете видео видно, что футболист разговаривал с двумя мужчинами, а затем нанес одному из них два удара в лицо.

Интересно, что драка произошла в том же заведении, где в 2018 году устроили знаменитую потасовку Кокорин и Мамаев.

По данным издания, злоумышленники пытались шантажировать Федора Смолова, угрожая опубликовать видео драки.