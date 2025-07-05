Известный футболист устроил драку в московском кафе
время публикации: 05 июля 2025 г., 13:18 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 13:25
28 мая бывший нападающий сборной России Федор Смолов попал в неприятную историю, сообщает Sportbox.
В центре Москвы в "Кофемании" он устроил драку с посетителями.
На опубликованном в интернете видео видно, что футболист разговаривал с двумя мужчинами, а затем нанес одному из них два удара в лицо.
Интересно, что драка произошла в том же заведении, где в 2018 году устроили знаменитую потасовку Кокорин и Мамаев.
По данным издания, злоумышленники пытались шантажировать Федора Смолова, угрожая опубликовать видео драки.
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