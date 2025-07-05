Известный футболист потерял сознание за рулем и протаранил забор школы в Москве

Известный советский футболист и российский тренер Юрий Аджем попал в ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

72-летний экс-спортсмен потерял сознание за рулем. Его автомобиль врезался в забор школы на улице Зорге в Москве.

Полузащитник выступал за "Таврию" (Симферополь), московские "Торпедо" и ЦСКА.

Он двукратный победитель молодежных чемпионатов Европы в составе сборной СССР.