Известный футболист потерял сознание за рулем и протаранил забор школы в Москве
время публикации: 05 июля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 19:10
Известный советский футболист и российский тренер Юрий Аджем попал в ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.
72-летний экс-спортсмен потерял сознание за рулем. Его автомобиль врезался в забор школы на улице Зорге в Москве.
Полузащитник выступал за "Таврию" (Симферополь), московские "Торпедо" и ЦСКА.
Он двукратный победитель молодежных чемпионатов Европы в составе сборной СССР.
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