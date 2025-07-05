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Известный футболист потерял сознание за рулем и протаранил забор школы в Москве

Футбол
время публикации: 05 июля 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 19:10
Известный футболист потерял сознание за рулем и протаранил забор школы в Москве
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Известный советский футболист и российский тренер Юрий Аджем попал в ДТП в Москве, сообщает РИА Новости.

72-летний экс-спортсмен потерял сознание за рулем. Его автомобиль врезался в забор школы на улице Зорге в Москве.

Полузащитник выступал за "Таврию" (Симферополь), московские "Торпедо" и ЦСКА.

Он двукратный победитель молодежных чемпионатов Европы в составе сборной СССР.

Спорт
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