Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром стал победителем турнира Словении

В Камнике, Словения, состоялся рейтинговый турнир по стрельбе из лука Veronica Cup. Израильтянин Шамай Ямром занял второе место в квалификации стрельбы из составного лука.

В финале он победил словенца Матуша Дурны младшего 148:142.

В соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука Рой Дрор занял 29-е место.

В финале украинец Артем Овчинников победил француза Ромена Фише 6:2.