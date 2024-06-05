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Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром стал победителем турнира Словении

время публикации: 05 июня 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 10:02
Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром стал победителем турнира Словении
AP Photo/Matias Delacroix

В Камнике, Словения, состоялся рейтинговый турнир по стрельбе из лука Veronica Cup. Израильтянин Шамай Ямром занял второе место в квалификации стрельбы из составного лука.

В финале он победил словенца Матуша Дурны младшего 148:142.

В соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука Рой Дрор занял 29-е место.

В финале украинец Артем Овчинников победил француза Ромена Фише 6:2.

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