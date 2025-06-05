Французская сказка закончилась. Коко Гофф вышла в финал
время публикации: 05 июня 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 20:36
В финале Открытого чемпионата Франции встретятся Арина Соболенко и Коко Гофф.
Американка разгромила главную сенсацию Открытого чемпионата Франции француженку Лоис Буассон 6:1, 6:2.
Матч продолжался 72 минуты.
Лоис стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой Роллан Гаррос за всю историю турнира - 361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Коко Гофф - во второй раз выходит в финал Открытого чемпионата Франции. И во второй раз будет играть в финале тьурнира Большого шлема против Арины Соболенко. В 2023 году в финале Открытого чемпионата США победила американка.
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