Французская сказка закончилась. Коко Гофф вышла в финал

В финале Открытого чемпионата Франции встретятся Арина Соболенко и Коко Гофф.

Американка разгромила главную сенсацию Открытого чемпионата Франции француженку Лоис Буассон 6:1, 6:2.

Матч продолжался 72 минуты.

Лоис стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой Роллан Гаррос за всю историю турнира - 361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Коко Гофф - во второй раз выходит в финал Открытого чемпионата Франции. И во второй раз будет играть в финале тьурнира Большого шлема против Арины Соболенко. В 2023 году в финале Открытого чемпионата США победила американка.