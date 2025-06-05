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Спорт

Бибрас Натхо продлил контракт с "Партизаном"

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 05 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 19:48
Бибрас Натхо продлил контракт с "Партизаном"
AP Photo / Colm O'Reilly

Израильский полузащитник Бибрас Натхо подписал новый однолетний контракт с белградским "Партизаном,. сообщает официальный сайт клуба.

Бывший капитан сборной Израиля выступает за "Партизан" с 2019 года.

Бибрас Натхо с сезона 2022-23 годов не считается в чемпионате Сербии легионером, так как (по данным местных СМИ) получил гражданство Сербии.

В 2010-23 годах он играл за сборную Израиля, в 2018 году стал ее капитаном.

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