Бибрас Натхо продлил контракт с "Партизаном"

Израильский полузащитник Бибрас Натхо подписал новый однолетний контракт с белградским "Партизаном,. сообщает официальный сайт клуба.

Бывший капитан сборной Израиля выступает за "Партизан" с 2019 года.

Бибрас Натхо с сезона 2022-23 годов не считается в чемпионате Сербии легионером, так как (по данным местных СМИ) получил гражданство Сербии.

В 2010-23 годах он играл за сборную Израиля, в 2018 году стал ее капитаном.