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Спорт

Сара Эррани и Андреа Вавассори - победители Открытого чемпионата Франции в миксте

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:59
Сара Эррани и Андреа Вавассори - победители Открытого чемпионата Франции в миксте
AP Photo/Aurelien Morissard

Победителями Открытого чемпионата Франции в миксте стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

В финале они обыграли американцев Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга 6:4, 6:2.

Матч продолжался 72 минуты.

В прошлом году Сара и Андреа стали победителями Открытого чемпионата США.

Сара Эррани - победительница Парижской олимпиады в парном разряде, пятикратный победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде.

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