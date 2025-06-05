Сара Эррани и Андреа Вавассори - победители Открытого чемпионата Франции в миксте

Победителями Открытого чемпионата Франции в миксте стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

В финале они обыграли американцев Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга 6:4, 6:2.

Матч продолжался 72 минуты.

В прошлом году Сара и Андреа стали победителями Открытого чемпионата США.

Сара Эррани - победительница Парижской олимпиады в парном разряде, пятикратный победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде.