Сара Эррани и Андреа Вавассори - победители Открытого чемпионата Франции в миксте
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:59
Победителями Открытого чемпионата Франции в миксте стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.
В финале они обыграли американцев Тейлор Таунсенд и Эвана Кинга 6:4, 6:2.
Матч продолжался 72 минуты.
В прошлом году Сара и Андреа стали победителями Открытого чемпионата США.
Сара Эррани - победительница Парижской олимпиады в парном разряде, пятикратный победительница турниров "Большого шлема" в парном разряде.
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