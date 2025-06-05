Лоис Буассон установила рекорд Открытого чемпионата Франции
время публикации: 05 июня 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 10:29
Главной сенсацией Открытого чемпионата Франции стал выход в полуфинал француженки Лоис Буассон.
22-летняя спортсменка впервые играла в основной сетке турнира "Большого шлема".
Она стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции за всю историю (361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).
В понедельник Лоис войдет в Тор-70 рейтинга и станет первой ракеткой Франции (независимо от исхода сегодняшнего поединка против Коко Гофф).
В этом розыгрыше Роллан-Гаррос Лоис Буассон заработала премиальных в пять раз больше, чем за всю предыдущую карьеру.
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