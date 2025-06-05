Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 05 июня 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 09:14
Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).
В матче первого круга он разгромил чилийца Франсиско Каюлефа 6:1, 6:3.
Матч продолжался 95 минут.
В полуфинале израильтянин встретится со вторым номером мирового рейтинга голландцем Сэмом Шредером.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025