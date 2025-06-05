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Спорт

Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июня 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 09:14
Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).

В матче первого круга он разгромил чилийца Франсиско Каюлефа 6:1, 6:3.

Матч продолжался 95 минут.

В полуфинале израильтянин встретится со вторым номером мирового рейтинга голландцем Сэмом Шредером.

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