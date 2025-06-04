Сенсация Открытого чемпионата Франции. 361-я ракетка мира вышла в полуфинал
время публикации: 04 июня 2025 г., 17:04 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 17:04
Лоис Буассон, 361-я ракетка мира, вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где встретится с Коко Гофф.
Француженка победила россиянку Мирру Андрееву 7:6, 6:3.
Матч продолжался 130 минут.
Лоис Буассон стала первой француженкой (с 2017 года) вышедшей в полуфинал Роллан Гаррос, и первой обладательницей Wild Card (с 2002 года) вышедшей в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
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