Сенсация Открытого чемпионата Франции. 361-я ракетка мира вышла в полуфинал

Лоис Буассон, 361-я ракетка мира, вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где встретится с Коко Гофф.

Француженка победила россиянку Мирру Андрееву 7:6, 6:3.

Матч продолжался 130 минут.

Лоис Буассон стала первой француженкой (с 2017 года) вышедшей в полуфинал Роллан Гаррос, и первой обладательницей Wild Card (с 2002 года) вышедшей в полуфинал Открытого чемпионата Франции.