Победный гол Криштиану Роналду. Португальцы вышли в финал Лиги наций

Первым финалистом Лиги наций стала сборная Португалии, победившая немцев 2:1.

Сегодня в матче Испания - Франция определится второй финалист.

Последний раз португальцы обыграли немцев в официальном матче в матче чемпионата Европы 2000 года.

На 18-й минуте Кошта парировал мяч после опасного удара Вольтемаде, проводившего дебютный матч за сборную Германии.

На 48-й минуте Киммих, проводивший 100-й матч за сборную Германии, забросил мяч в штрафную. Вирц открыл счет 1:0.

На 57-й минуте Бруну Фернандеш с линии штрафной нанес обводящий удар в дальний угол. Немного неточно.

На 63-й минуте Франсишку Консейсау нанес удар из-за пределов штрафной 1:1.

Через 5 минут Мендеш совершил сольный проход и прострелил. Криштиану Роналду переправил мяч в пустые ворота 1:2.

На 83-й минуте счет едва не стал равным. Мяч после удара Адейеми с острого угла попал в штангу.

На 88-й минуте тер Штеген отразил мяч после опасных ударов Жоты и Консейсау.