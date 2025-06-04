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Жарко Лазетич продолжит работу в тель-авивском "Маккаби"

Футбол
время публикации: 04 июня 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 11:52
Жарко Лазетич продолжит работу в тель-авивском "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic, File

Руководство тель-авивского "Маккаби" приняло решение активировать опцию о продлении контракта главного тренера Жарко Лазетича на следующий сезон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Под руководством сербского специалиста "желтые" стали чемпионами Израиля, стали обладателями Кубка Тото и Суперкубка Израиля в этом сезоне.

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