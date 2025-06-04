Жарко Лазетич продолжит работу в тель-авивском "Маккаби"
время публикации: 04 июня 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 11:52
Руководство тель-авивского "Маккаби" приняло решение активировать опцию о продлении контракта главного тренера Жарко Лазетича на следующий сезон.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Под руководством сербского специалиста "желтые" стали чемпионами Израиля, стали обладателями Кубка Тото и Суперкубка Израиля в этом сезоне.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2025