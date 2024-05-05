MLS. Лионель Месси сделал пять голевых передач
время публикации: 05 мая 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 08:53
В матче одиннадцатого тура MLS "Интер Майами" разгромил "Нью-Йорк Ред Булл" 6:2. Команда из Флориды лидирует в Восточной конференции.
Впервые в карьере Лионель Месси отдал пять голевых передач в одном матче.
На 30-й минуте Данте Ванзейр вывел гостей вперед 0:1.
С 48-й по 81-ю минуты в ворота голкипера сборной Парагвая и бывшего голкипера "Зальцбурга" Карлоса Коронеля влетели шесть голов.
Лионель Месси забил гол и сделал пять голевых передач. Три гола забил Луис Суарес, два - вышедший на замену Матиас Рохас.
На седьмой минуте компенсированного времени бывший полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсерг реализовал пенальти 6:2.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 мая 2024