Бокс. Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира. Первое поражение Мунгии
время публикации: 05 мая 2024 г., 08:30 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 08:30
В Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе. В поединке мексиканских боксеров Сауль Альварес по очкам победил Хайме Мунгию.
Мунгия потерпел первое поражение в 44 боях.
Сауль сбил соперника с ног в четвертом раунде и владел преимуществом на протяжении всего поединка.
Счет по карточкам в пользу абсолютного чемпиона (он владеет поясами по четырем основным версиям): 117:110, 115:112, 116:111.
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