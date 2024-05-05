Бокс. Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира. Первое поражение Мунгии

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе. В поединке мексиканских боксеров Сауль Альварес по очкам победил Хайме Мунгию.

Мунгия потерпел первое поражение в 44 боях.

Сауль сбил соперника с ног в четвертом раунде и владел преимуществом на протяжении всего поединка.

Счет по карточкам в пользу абсолютного чемпиона (он владеет поясами по четырем основным версиям): 117:110, 115:112, 116:111.