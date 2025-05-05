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Впервые в истории чемпионом мира по снукеру стал представитель Китая

Снукер
время публикации: 05 мая 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 22:45
Впервые в истории чемпионом мира по снукеру стал представитель Китая
AP Photo/Aijaz Rahi

В Театре Крусибл (Шеффилд, Англия) завершился финальный матч чемпионата мира по снукеру 2025 года. Со счетом 18:12 28-летний китайский игрок Чжао Синьтун одержал победу над 50-летним валлийцем Марком Уильямсом, трехкратным чемпионом мира.

Впервые в истории чемпионом мира по снукеру стал представитель Китая. Отметим, что в основном турнире этого чемпионата мира участвовало рекордное число игроков из КНР – 10.

Победитель получил денежный приз в размере £500 тысяч, второй финалист – £200 тысяч.

В самом начале финального матча, в первой сессии Чжао Синьтун сумел оторваться от соперника на шесть фреймов и лидировал со счетом 7:1. Затем Марк Уильямс смог немного сократить отставание. Однако опытному валлийскому игроку не удалось одолеть молодого талантливого китайца, который впервые играл в финале чемпионата мира.

На пути к финалу Чжао Синьтун (имевший статус любителя без рейтинга в этом сезоне, в 2022-2024 годах на 20 месяцев отстраненный от соревнований в связи с подозрениями о незаконных ставках и договорных матчах) одержал необходимые победы в квалификационном турнире, затем выиграл в основном турнире у Джека Джонса (Уэльс), Лэя Пэйфаня (Китай), Криса Уэйклина (Англия) и семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (Англия).

Марк Уильямс (6-й номер мирового рейтинга) одолел У Ицзэ (Китай), Хоссейна Вафаея (Иран), четырехкратного чемпиона мира Джона Хиггинса (Шотландия) и фаворита этого турнира, чемпиона мира Джадда Трампа (Англия).

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