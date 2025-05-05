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Спорт

Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо

Израиль
Дзюдо
время публикации: 05 мая 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 13:17
Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо
Yonatan Sindel/Flash90

Орен Смаджа объявил об уходе с поста главного тренера сборной Израиля по дзюдо из-за конфликта с руководством Ассоциации дзюдо Израиля.

В публичном сообщении об отставке Орен Смаджа заявил, что он обеспокоен будущим израильского дзюдо, и выразил надежду на то, что его уход заставит чиновников от спорта заняться существующими проблемами.

Орену Смадже 54 года. Он родился 20 июня 1970 года в Офакиме, в семье тунисских евреев. Его отец Моррис Смаджа – также был тренером по дзюдо. Орен – неоднократный чемпион Израиля. В 1992 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы и бронзовую медаль Олимпийских игр в Барселоне. В 1995-м завоевал серебряную медаль чемпионата мира, проходившего в Японии. Многие годы был главным тренером сборной Израиля по дзюдо.

20 июня 2024 года (в день рождения отца) в бою в центре сектора Газы погиб его сын Омер Смаджа, который был бойцом 9203-го батальона 3-й бригады "Александрони". Ему было 25 лет.

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