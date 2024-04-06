Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Сеуле
время публикации: 06 апреля 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 16:10
Победителем теннисного турнира (теннис на колясках) Seoul Korea Open стал израильтянин Гай Сасон.
Он победил немца Максимилиана Лаудана 6:0, 6:1, чилийца Диего Переса 6:1, 6:1, бразильца Иманиту Сильву 6:0, 6:1.
В финале Гай Сасон обыграл австралийца Хита Дэвидсона 6:4, 6:1.
Это 11-й титул Гая Сасоеа в одиночном разряде.
В этом году Гай Сасон стал финалистом Открытого чемпионата Австралии.
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