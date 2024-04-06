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Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Сеуле

время публикации: 06 апреля 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 16:10
Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Сеуле
AP Photo/Alessandra Tarantino

Победителем теннисного турнира (теннис на колясках) Seoul Korea Open стал израильтянин Гай Сасон.

Он победил немца Максимилиана Лаудана 6:0, 6:1, чилийца Диего Переса 6:1, 6:1, бразильца Иманиту Сильву 6:0, 6:1.

В финале Гай Сасон обыграл австралийца Хита Дэвидсона 6:4, 6:1.

Это 11-й титул Гая Сасоеа в одиночном разряде.

В этом году Гай Сасон стал финалистом Открытого чемпионата Австралии.

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