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Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли британцам

Бейсбол
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:59
Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли британцам
AP Photo/Charles Krupa

В Тршебиче, Чехия, начался молодежный чемпионат Европы по бейсболу.

Израильтяне в первом матче проиграли британцам 0:7.

Голландцы разгромили австрийцев 10:3. Немцы победили итальянцев 4:3.

Сегодня израильтяне сыграют со сборной Франции.

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