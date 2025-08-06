Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли британцам
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:47 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:59
В Тршебиче, Чехия, начался молодежный чемпионат Европы по бейсболу.
Израильтяне в первом матче проиграли британцам 0:7.
Голландцы разгромили австрийцев 10:3. Немцы победили итальянцев 4:3.
Сегодня израильтяне сыграют со сборной Франции.
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