Рекордный контракт в истории спорта. Хуан Сото договорился с "Нью-Йорк Метс"
время публикации: 11 декабря 2024 г., 05:54 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 05:54
Бейсболист Хуан Сото договорился о рекордном контракте с клубом "Нью-Йорк Метс", сообщает USA Today.
Сумма 15-летнего контракта доминиканского бейсболиста 765 миллионов долларов.
Это крупнейший контракт в истории мирового спорта.
Зарплата Хуана Сото в среднем составит 51 миллион долларов в год - это рекорд в истории мирового бейсбола.
В этом году Хуан Сото выступает за "Нью-Йорк Янкиз". Ранее он был игроком "Вашингтон Нэшионалз" и "Сан-Диего Падрез".
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