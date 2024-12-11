Рекордный контракт в истории спорта. Хуан Сото договорился с "Нью-Йорк Метс"

Бейсболист Хуан Сото договорился о рекордном контракте с клубом "Нью-Йорк Метс", сообщает USA Today.

Сумма 15-летнего контракта доминиканского бейсболиста 765 миллионов долларов.

Это крупнейший контракт в истории мирового спорта.

Зарплата Хуана Сото в среднем составит 51 миллион долларов в год - это рекорд в истории мирового бейсбола.

В этом году Хуан Сото выступает за "Нью-Йорк Янкиз". Ранее он был игроком "Вашингтон Нэшионалз" и "Сан-Диего Падрез".