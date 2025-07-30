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Спорт

Умер легендарный бейсболист

Бейсбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:49
Умер легендарный бейсболист
AP Photo/Nam Y. Huh

28 июля на 66-м году жизни умер легендарный американский бейсболист Рино (Рине Ди) Сандберг, сообщают американские СМИ.

Он умер от рака.

Рино Сандберг выступал за "Филадельфия Филлиз" и "Чикаго Кьюбз".

Он 10 сезонов подряд участвовал в Матчах всех звезд MLB.

Рино Сандберг девять раз подряд выигрывал награду "Золотая перчатка".

В 2005 году он был введен в Национальный бейсбольный зал славы.

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