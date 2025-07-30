Умер легендарный бейсболист

28 июля на 66-м году жизни умер легендарный американский бейсболист Рино (Рине Ди) Сандберг, сообщают американские СМИ.

Он умер от рака.

Рино Сандберг выступал за "Филадельфия Филлиз" и "Чикаго Кьюбз".

Он 10 сезонов подряд участвовал в Матчах всех звезд MLB.

Рино Сандберг девять раз подряд выигрывал награду "Золотая перчатка".

В 2005 году он был введен в Национальный бейсбольный зал славы.