Умер легендарный бейсболист
время публикации: 30 июля 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 09:49
28 июля на 66-м году жизни умер легендарный американский бейсболист Рино (Рине Ди) Сандберг, сообщают американские СМИ.
Он умер от рака.
Рино Сандберг выступал за "Филадельфия Филлиз" и "Чикаго Кьюбз".
Он 10 сезонов подряд участвовал в Матчах всех звезд MLB.
Рино Сандберг девять раз подряд выигрывал награду "Золотая перчатка".
В 2005 году он был введен в Национальный бейсбольный зал славы.
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