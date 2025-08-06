Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтянки сыграют с француженками
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:07 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:07
В Португалии завершился групповой этап женского молодежного чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки проиграли три матча и заняли последнее место в группе А.
Пары плэй-офф:
Бельгия - Португалия
Швеция - Польша
Франция - Израиль
Словения - Литва
Нидерланды - Исландия
Испания - Германия
Турция - Чехия
Италия - Латвия.
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