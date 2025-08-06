Молодежный Евробаскет. В плэй-офф израильтянки сыграют с француженками

В Португалии завершился групповой этап женского молодежного чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки проиграли три матча и заняли последнее место в группе А.

Пары плэй-офф:

Бельгия - Португалия

Швеция - Польша

Франция - Израиль

Словения - Литва

Нидерланды - Исландия

Испания - Германия

Турция - Чехия

Италия - Латвия.