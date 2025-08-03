Юношеский Евробаскет. Сборная Бельгии разгромила израильтянок
время публикации: 03 августа 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 17:29
В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Сборная Израиля начала турнир с двух разгромных поражений.
В матче второго тура израильтянки проиграли сборной Бельгии 80:104.
После 10 минут 29:19, 20 - 49:34, 30 - 85:54.
Галь Равив набрала 15 очков, сделала 7 подборов и 7 передач.
Самый результативный игрок матча - Кира Брюйндонкс (19 очков).
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