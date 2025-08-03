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Юношеский Евробаскет. Сборная Бельгии разгромила израильтянок

Баскетбол
время публикации: 03 августа 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 17:29
Юношеский Евробаскет. Сборная Бельгии разгромила израильтянок
AP Photo/Mark J. Terrill

В Португалии продолжается женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Сборная Израиля начала турнир с двух разгромных поражений.

В матче второго тура израильтянки проиграли сборной Бельгии 80:104.

После 10 минут 29:19, 20 - 49:34, 30 - 85:54.

Галь Равив набрала 15 очков, сделала 7 подборов и 7 передач.

Самый результативный игрок матча - Кира Брюйндонкс (19 очков).

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