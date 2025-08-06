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Спорт

Юношеский Евробаскет. Израильтянки вышли в четвертьфинал

Баскетбол
Сенсации
время публикации: 06 августа 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 17:19
Юношеский Евробаскет. Израильтянки вышли в четвертьфинал
AP Photo/David Zalubowski

Первыми четвертьфиналистами женского юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет) стали сборные Испании и Израиля.

Турнир проходит в Португалии.

Израильтянки преподнесли приятный сюрприз. После трех поражений в группе, они победили француженок, занявших первое место в группе В.

Сборная Израиля победила 81:74.

Соперник нашей команды в четвертьфинале определится в матче Италия - Латвия.

После 10 минут 25:12, 20 - 38:28, 30 - 61:53.

"Разницу сделала" Галь Равив, которая в очередной раз провела выдающийся матч (32 + 5 подборов + 5 передач).

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