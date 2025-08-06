x
06 августа 2025
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 14:25
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер 25-летний футболист луганской "Зари"

Футбол
время публикации: 06 августа 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 14:15
Умер 25-летний футболист луганской "Зари"
AP Photo/Eric Thayer

6 августа на 26-м году жизни умер известный украинский футболист Владимир Белоцерковец, сообщает официальный сайт клуба "Заря" (Луганск).

О причинах смерти не сообщается.

Полузащитник был воспитанником академии харьковского "Металлиста".

Ранее он выступал за "Ингелец" и "Металлист" (Запорожье).

В прошлом сезоне Владимир Белоцерковец провел в составе "Зари" 27 матчей, в которых забил два гола.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

После сердечного приступа умер чемпион мира по футболу 1990 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Американский гонщик разбился на скорости 457 км/ч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер известный израильский баскетболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта