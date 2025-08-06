Умер 25-летний футболист луганской "Зари"
время публикации: 06 августа 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 14:15
6 августа на 26-м году жизни умер известный украинский футболист Владимир Белоцерковец, сообщает официальный сайт клуба "Заря" (Луганск).
О причинах смерти не сообщается.
Полузащитник был воспитанником академии харьковского "Металлиста".
Ранее он выступал за "Ингелец" и "Металлист" (Запорожье).
В прошлом сезоне Владимир Белоцерковец провел в составе "Зари" 27 матчей, в которых забил два гола.
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