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Спорт

"Маккаби" подписал разыгрывающего "Филадельфия Сиксерз". СМИ намекают на возможную сенсацию

Баскетбол
НБА
Сенсации
время публикации: 06 августа 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 17:48
"Маккаби" подписал разыгрывающего "Филадельфия Сиксерз"
AP Photo/Terrance Williams

Американский разыгрывающий Джефф Даутин-младший подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби".

Раньше баскетболист выступал за клубы НБА и их фарм-клубы.

Джефф провел 87 матчей в регулярном чемпионате НБА (53 - за "Филадельфию Сиксерз".

Также он выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", "Милуоки Бакс", "Орландо Мэджик" и "Торонто Рэпторз".

В 2021 году он стал чемпионом Джей-Лиги с "Лейкленд Мэджик".

Настоящую информационную бомбу взорвал ONE, сообщив, что кандидатом в "Маккаби" является чемпион НБА 2019 года Серж Ибака.

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