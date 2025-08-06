"Маккаби" подписал разыгрывающего "Филадельфия Сиксерз". СМИ намекают на возможную сенсацию

Американский разыгрывающий Джефф Даутин-младший подписал трехлетний контракт с тель-авивским "Маккаби".

Раньше баскетболист выступал за клубы НБА и их фарм-клубы.

Джефф провел 87 матчей в регулярном чемпионате НБА (53 - за "Филадельфию Сиксерз".

Также он выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", "Милуоки Бакс", "Орландо Мэджик" и "Торонто Рэпторз".

В 2021 году он стал чемпионом Джей-Лиги с "Лейкленд Мэджик".

Настоящую информационную бомбу взорвал ONE, сообщив, что кандидатом в "Маккаби" является чемпион НБА 2019 года Серж Ибака.