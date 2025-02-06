Трамп подписал указ о запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях

5 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки.

При подписании указа в Восточной комнате Белого дома было устроено своеобразное шоу: Трамп ставил свою подпись под документом в окружении девочек и девушек из различных учебных заведений, специально приглашенных по этому поводу в Белый дом.

Указ был подписан в Национальный день девочек и женщин в спорте, который отмечается в США в первую неделю февраля.

"Отныне женский спорт будет только женским", – заявил Трамп. "Если окажется, что мы упустили какие-то лазейки, то подготовим дополнительный указ", – пообещал американский президент.

Он также пообещал принять меры, чтобы трансгендеры не участвовали в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. "Мы не допустим подобное. И никто не сможет нам помешать", – сказал Трамп.

Указ Трампа требует от министерства образования уведомлять учебные заведения, что если их администрация позволит учащимся, рожденным мальчиками, соревноваться с женщинами, то это можно будет расценить как нарушение "Раздела IX" – федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ. Согласно ему, допустившие нарушения учреждения более не должны получать федеральное финансирование. IX. Кроме того, американские власти будут призывать применять аналогичные правила в других спортивных ассоциациях, не связанных со школами и колледжами. Также Госдеп США получит предписание проверять визы спортсменов, въезжающих в США, чтобы убедиться, что рожденные мужчинами не выдают себя за женщин, отмечает "Интерфакс".