Молодежный чемпионат Европы 2027. Соперники сборной Израиля
Состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2027 года (спортсмены до 21 года).
Сборная Израиля сыграет в группе G. Соперники команды Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Норвегии и Словении.
В финальную стадию выходят команды, занявшие первые места в группах, а также лучшая команда из занявших вторые места.
Остальные команды, занявшие вторые места, сыграют в плэй-офф.
Сборная России не допущена до участия в чемпионате. Лихтенштейн отказался от участия в молодежном чемпионате.
Группа А
Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.
Группа В
Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
Группа С
Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
Группа D
Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.
Группа Е
Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
Группа F
Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
Группа G
Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Группа Н
Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
Группа I
Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Отборочный турнир продлится с 17 марта 2025 года по 6 октября 2026 года.
Стыковые матчи пройдут 9 и 17 ноября 2026 года.