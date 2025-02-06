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Молодежный чемпионат Европы 2027. Соперники сборной Израиля

Футбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 11:11
Молодежный чемпионат Европы 2027. Соперники сборной Израиля
AP Photo/Martin Meissner

Состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2027 года (спортсмены до 21 года).

Сборная Израиля сыграет в группе G. Соперники команды Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Норвегии и Словении.

В финальную стадию выходят команды, занявшие первые места в группах, а также лучшая команда из занявших вторые места.

Остальные команды, занявшие вторые места, сыграют в плэй-офф.

Сборная России не допущена до участия в чемпионате. Лихтенштейн отказался от участия в молодежном чемпионате.

Группа А

Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

Группа В

Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа С

Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D

Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа Е

Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F

Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G

Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа Н

Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I

Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Отборочный турнир продлится с 17 марта 2025 года по 6 октября 2026 года.

Стыковые матчи пройдут 9 и 17 ноября 2026 года.

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