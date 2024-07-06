Футболист сборной Египта умер после остановки сердца во время матча

6 июля умер 32-летний полузащитник сборной Египта Ахмед Рефаат, сообщает ТАСС.

Футболист выступал за клуб "Фьюче" (Каир).

11 марта во время матча чемпионата Египта против "Аль-Иттихада" Ахмед Рефаат перенес остановку сердца. Он находился в больнице в состоянии комы.

За сборную Египта полузащитник провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. Оба в матчах Арабского кубка 2021 года.

В составе клуба "Замалек" Ахмед Рефаат - обладатель Кубка Египта 2018 года. В составе молодежной сборной Египта - победитель молодежного Кубка африканских наций 2013 года.