x
06 июля 2024
|
последняя новость: 13:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2024
|
06 июля 2024
|
последняя новость: 13:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футболист сборной Египта умер после остановки сердца во время матча

время публикации: 06 июля 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 12:36
Футболист сборной Египта умер после остановки сердца во время матча
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

6 июля умер 32-летний полузащитник сборной Египта Ахмед Рефаат, сообщает ТАСС.

Футболист выступал за клуб "Фьюче" (Каир).

11 марта во время матча чемпионата Египта против "Аль-Иттихада" Ахмед Рефаат перенес остановку сердца. Он находился в больнице в состоянии комы.

За сборную Египта полузащитник провел 7 матчей, в которых забил 2 гола. Оба в матчах Арабского кубка 2021 года.

В составе клуба "Замалек" Ахмед Рефаат - обладатель Кубка Египта 2018 года. В составе молодежной сборной Египта - победитель молодежного Кубка африканских наций 2013 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2024

27-летний грузинский борец, чемпион мира, найден мертвым у себя дома
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2024

Умер немецкий футболист Карл-Хайнц Шнеллингер, участник четырех чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 мая 2024

Умер легендарный литовский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2024

Умер известный футболист, серебряный призер чемпионата мира 1990 года