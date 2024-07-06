Спортивная гимнастика. Артем Долгопят и Илья Любимов стали чемпионами Израиля

В Холоне состоялся чемпионат Израиля по спортивной гимнастике. Артем Долгопят, действующий олимпийский чемпион, победил в вольных упражнениях.

Его результат 15.2 балла.

Артем стал чемпионом в упражнениях на коне.

В соревнованиях Парижской олимпиады Артем Долгопят будет выступать в вольных упражнениях и упражнениях на коне.

Илья Любимов завоевал золотые медали чемпионата Израиля в многоборье и в упражнениях на перекладине.