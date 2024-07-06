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Баскетбол. Групповой этап Еврокубка. Соперники "Апоэлей"

время публикации: 06 июля 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 18:19
Баскетбол. Групповой этап Еврокубка. Соперники "Апоэлей"
AP Photo/Jae C. Hong, File

Состоялась жеребьевка группового этапа баскетбольного Еврокубка. Первый тур состоится 24 сентября.

Группа А

"Апоэль" (Тель-Авив, Израиль) "Гран Канария" (Испания), "Ховентут" (Бадалона, Испания), "Ратиофарм" (Ульм, Германия), "Будучность" (Подгорица, Черногория), "Бешикташ" (Стамбул, Турция), "Бахчесехир" (Стамбул, Турция), "Вулвз" (Вильнюс, Литва), "Тренто" (Италия), "Трефл" (Сопот, Польша).

Группа В

"Валенсия" (Испания), "Апоэль" (Иерусалим, Израиль), "Бурк ан Брес" (Франция), "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция), "Рейер" (Венеция, Италия), "Арис" (Салоники, Греция), "Литкабелис" (Паневежис, Литва), "Цедевита Олимпия" (Любляна, Словения), "Веолия Тауэрс" (Гамбург, Германия), "Клуж Напока" (Румыния).

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