"Реал" победил "Боруссию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

В полуфиналах клубного чемпионата мира по футболу сыграют "Флуминенсе" - "Челси" и ПСЖ - "Реал".

"Королевский клуб" победил "Боруссию" (Дортмунд) 3:2. Три гола были забиты в компенсированное время (на 90-й минуте счет был 2:0).

На 10-й минуте Гюлер забросил мяч за спины защитников. Гонсало Гарсия открыл счет 1:0. На 20-й минуте Трент навесил в центр штрафной. Фран Гарсия нанес удар слету 2:0.

На 75-й минуте Мбаппе опасно пробил. Вратарь грудью мяч парировал.

На третьей минуте компенсированного времени Рюдигер неудачно выбил мяч. Максимилиан Байер пробил под перекладину 2:1.

Через минуту Гюлер навесил. Мбаппе в падении пробил через себя 3:1.

На 8-й минуте компенсированного времени Серу Гирасси реализовал пенальти. За нарушение был удален Дин Хейсен.