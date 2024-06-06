Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 06 июня 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 07:30
Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).
В четвертьфинале он разгромил австралийца Хита Дэвидсона 6:0, 6:2.
Матч продолжался 55 минут.
В полуфинале израильский теннисист сыграет с голландцем Нильсом Винком (первым номером посева).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2024