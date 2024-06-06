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Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции

время публикации: 06 июня 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 07:30
Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции (теннис на колясках).

В четвертьфинале он разгромил австралийца Хита Дэвидсона 6:0, 6:2.

Матч продолжался 55 минут.

В полуфинале израильский теннисист сыграет с голландцем Нильсом Винком (первым номером посева).

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