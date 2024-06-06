Легкая атлетика. Рекордсмен мира дисквалифицирован на 6 лет
время публикации: 06 июня 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 10:40
Рекордсмен мира в беге на 10 км по шоссе кениец Ронекс Кипруто дисквалифицирован на 6 лет за нарушения в биологическом паспорте спортсмена. Его рекорд аннулирован, сообщает ВВС.
24-летний спортсмен дисквалифицирован до мая 2029 года.
Ронекс Кипруто установил рекорд в 2020 году в Валенсии. Он пробежал дистанцию за 26 минут 24 секунды. Теперь рекордсменом станет эфиоп Берих Арегави, в 2023 году пробежавший дистанцию за 26 минут 33 секунды.
Ронекс Кипруто будет лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года.
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