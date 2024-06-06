Легкая атлетика. Рекордсмен мира дисквалифицирован на 6 лет

Рекордсмен мира в беге на 10 км по шоссе кениец Ронекс Кипруто дисквалифицирован на 6 лет за нарушения в биологическом паспорте спортсмена. Его рекорд аннулирован, сообщает ВВС.

24-летний спортсмен дисквалифицирован до мая 2029 года.

Ронекс Кипруто установил рекорд в 2020 году в Валенсии. Он пробежал дистанцию за 26 минут 24 секунды. Теперь рекордсменом станет эфиоп Берих Арегави, в 2023 году пробежавший дистанцию за 26 минут 33 секунды.

Ронекс Кипруто будет лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года.