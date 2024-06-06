Аналитики Opta и суперкомпьютер считают фаворитом Евро-2024 сборную Англии
время публикации: 06 июня 2024 г., 14:26 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 14:26
14 июня в Мюнхене стартует чемпионат Европы по футболу. В стартовом матче встретятся сборные Германии и Шотландии.
В Евро-2024 будет участвовать 24 команды и только одна из них дебютант: сборная Грузии.
Суперкомпьютер статистической службы Opta смоделировал предстоящий турнир. Компания опубликовала результаты исследования.
По версии Opta Supercomputer, фаворит Евро-2024 сборная Англии (19.9% на победу).
На втором месте французы (19.1%), на третьем - немцы (12.4%).
Шансы стать чемпионами Европы у украинцев и грузин невысоки (1 и 0.1% соответственно). .
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