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Спорт

Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 06 июня 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:25
Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Первым финалистом Открытого чемпионата Франции стал бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В полуфинале он проиграл первый сет итальянцу Лоренцо Музетти 4:6.

Затем Карлос выиграл второй и третий сеты 7:6, 6:0.

В четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца Лоренцо Музетти отказался от дальнейшей борьбы.

Матч продолжался 149 минут.

Карлос Алькарас - действующий чемпион турнира.

Его соперник определится в матче Янник Синнер - Новак Джокович.

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