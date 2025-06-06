Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции
время публикации: 06 июня 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 18:25
Первым финалистом Открытого чемпионата Франции стал бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
В полуфинале он проиграл первый сет итальянцу Лоренцо Музетти 4:6.
Затем Карлос выиграл второй и третий сеты 7:6, 6:0.
В четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца Лоренцо Музетти отказался от дальнейшей борьбы.
Матч продолжался 149 минут.
Карлос Алькарас - действующий чемпион турнира.
Его соперник определится в матче Янник Синнер - Новак Джокович.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2025