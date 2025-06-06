Карлос Алькарас вышел в финал Открытого чемпионата Франции

Первым финалистом Открытого чемпионата Франции стал бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В полуфинале он проиграл первый сет итальянцу Лоренцо Музетти 4:6.

Затем Карлос выиграл второй и третий сеты 7:6, 6:0.

В четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца Лоренцо Музетти отказался от дальнейшей борьбы.

Матч продолжался 149 минут.

Карлос Алькарас - действующий чемпион турнира.

Его соперник определится в матче Янник Синнер - Новак Джокович.