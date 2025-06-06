Открытый чемпионат Франции. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями в парном разряде

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде (теннис на колясках) стали израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк.

В финале они победили турка Ахмета Каплана и южноафриканца Дональда Рамфади 6:3, 6:4.

Гай Сасон (третий номер рейтинга) и Нильс Винк (первый номер рейтинга) встретятся в финале Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.