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Спорт

Открытый чемпионат Франции. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями в парном разряде

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:51
Открытый чемпионат Франции. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями в парном разряде
AP Photo/Alessandra Tarantino

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде (теннис на колясках) стали израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк.

В финале они победили турка Ахмета Каплана и южноафриканца Дональда Рамфади 6:3, 6:4.

Гай Сасон (третий номер рейтинга) и Нильс Винк (первый номер рейтинга) встретятся в финале Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

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