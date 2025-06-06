Открытый чемпионат Франции. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями в парном разряде
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:51
Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде (теннис на колясках) стали израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк.
В финале они победили турка Ахмета Каплана и южноафриканца Дональда Рамфади 6:3, 6:4.
Гай Сасон (третий номер рейтинга) и Нильс Винк (первый номер рейтинга) встретятся в финале Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.
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