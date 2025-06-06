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Спорт

The Sun. Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:39
The Sun. Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари
AP Photo/Markus Schreiber

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари.

50-летний бывший футболист станет сэром на следующей неделе, утверждает британское издание The Sun.

Дэвид Бекхэм выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" (Мадрид). "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ.

Он шестикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 1999 года в составе "Манчестер Юнайтед", чемпион Испании 2007 года в составе "Реала", чемпион Франции 2013 года в составе ПСЖ.

Дэвид Бекхэм - президент и совладелец клуба "Интер Майами".

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