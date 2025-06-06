The Sun. Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари
время публикации: 06 июня 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 14:39
Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм будет посвящен в рыцари.
50-летний бывший футболист станет сэром на следующей неделе, утверждает британское издание The Sun.
Дэвид Бекхэм выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" (Мадрид). "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ.
Он шестикратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов 1999 года в составе "Манчестер Юнайтед", чемпион Испании 2007 года в составе "Реала", чемпион Франции 2013 года в составе ПСЖ.
Дэвид Бекхэм - президент и совладелец клуба "Интер Майами".
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