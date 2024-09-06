Лига наций. Норвежцы не сумели обыграть сборную Казахстана

В матче первого тура Лиги наций (Лига В группа 3) норвежцы сыграли вничью со сборной Казахстана 0:0.

Гости считались явным фаворитом, но взломать прочную оборону команды Казахстана не смогли. Эрлинг Холанн отыграл весь матч.

У норвежцев значительное статистическое преимущество (64% владения мячом, 20:5 по ударам, 2:0 по точным ударам, 13:2 по угловым).

На 31-й минуте мяч после удара Феликса Мюре попал в перекладину ворот сборной Казахстана.

В первом тайме преимущество норвежцев было огромным (70% владения мячом, 11 ударов, но ни одного точного).

На 55-й минуте Нуса прострелил. Холанн опередил защитника и подставил ногу. Мяч попал в штангу.