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Прощальный матч ди Марии. Аргентинцы без Месси разгромили сборную Чили

время публикации: 06 сентября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 10:41
Прощальный матч ди Марии. Аргентинцы без Месси разгромили сборную Чили
AP Photo/Natacha Pisarenko

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года аргентинцы разгромили сборную Чили 3:0.

Это был последний матч в сборной Анхеля ди Марии.

Лионеля Месси не было в заявке на матч. Он из-за травмы не играл.

На 48-й минуте Альварес прострелил. Алексис Макаллистер ударом из центра штрафной открыл счет 1:0. На 84-й минуте Хулиан Альварес (12 августа перешел из "Манчестер Сити" в "Атлетико" (Мадрид)) нанес удар метров с 22. Мяч от перекладины отскочил в сетку 2:0.

На первой минуте компенсированного времени Паоло Дибала нанес удар в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 3:0.

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