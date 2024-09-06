Прощальный матч ди Марии. Аргентинцы без Месси разгромили сборную Чили

В отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года аргентинцы разгромили сборную Чили 3:0.

Это был последний матч в сборной Анхеля ди Марии.

Лионеля Месси не было в заявке на матч. Он из-за травмы не играл.

На 48-й минуте Альварес прострелил. Алексис Макаллистер ударом из центра штрафной открыл счет 1:0. На 84-й минуте Хулиан Альварес (12 августа перешел из "Манчестер Сити" в "Атлетико" (Мадрид)) нанес удар метров с 22. Мяч от перекладины отскочил в сетку 2:0.

На первой минуте компенсированного времени Паоло Дибала нанес удар в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 3:0.