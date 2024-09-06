Лига наций. 900-й гол Криштиану Роналду. Португальцы победили хорватов

В матче первого тура Лиги наций португальцы победили сборную Хорватии 2:1.Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере.

Португалия: Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу (Антониу Силва, 77), Рубен Диаш, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Витинья (Педру Гонсалвеш, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Жоау Невеш, 46), Роналду (Диогу Жота, 88), Нету (Семеду, 46).

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич (Чалета-Цар, 46), Шутало, Соса, Батурина (Матанович, 61), Ковачич, Модрич (Сучич, 77), Якич (Перишич, 76), Пашалич (Сучич, 67), Крамарич.

На 5-й минуте опасно пробил Бруну Фернандеш. Ливакович в броске парировал мяч. На 7-й минуте Бруну Фернандеш забросил мяч в штрафную. Диогу Далот с разворота пробил в ближний угол 1:0.

На 14-й минуте Модрич пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 22-й минуте Криштиану Роналду сильно пробил в ближний угол Ливакович выручил.

На 30-й минуте Крамарич опасно пробил с линии штрафной. Диогу Кошта в броске перевел мяч на угловой. На 34-й минуте Нуну Мендеш навесил. Криштиану Роналду слету отправил мяч под перекладину 2:0.

На 41-й минуте Пашалич прострелил. Соса в падении вернул мяч во вратарскую. Мяч от ноги Далота влетел в сетку 2:1.

На 60-й и 62-й минутах Ливакович выручил хорватов после опасных ударов Невеша и Криштиану Роналду.