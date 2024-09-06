Открытый чемпионат США. В миксте победили итальянцы

Победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

В финале они победили американцев Тейлор Таунсенд и Дональда Янга 7:6, 7:5.

Финал продолжался 87 минут.

Сара Эррани с Робертой Винчи - двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, победительница Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США 2012 года, Уимблдона 2014 года. В этом году с Жасмин Паолини она стала олимпийской чемпионкой.

Андреа Вавассори в этом году с Симоне Болелли играл в финалах Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции.