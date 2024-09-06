x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 08:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Открытый чемпионат США. В миксте победили итальянцы

время публикации: 06 сентября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 07:52
Открытый чемпионат США. В миксте победили итальянцы
P Photo/Julia Nikhinson

Победителями Открытого чемпионата США в смешанном разряде стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

В финале они победили американцев Тейлор Таунсенд и Дональда Янга 7:6, 7:5.

Финал продолжался 87 минут.

Сара Эррани с Робертой Винчи - двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, победительница Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США 2012 года, Уимблдона 2014 года. В этом году с Жасмин Паолини она стала олимпийской чемпионкой.

Андреа Вавассори в этом году с Симоне Болелли играл в финалах Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2024

В финал Открытого чемпионата США вышли Джессика Пегула и Арина Соболенко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Паралимпиада. Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон завоевал бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Теннис. Выдающееся достижение Янника Синнера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2024

Открытый чемпионат США. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал