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Паралимпиада. Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон завоевал бронзовую медаль

время публикации: 05 сентября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 18:30
Паралимпиада. Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильский теннисист (теннис на колясках) Гай Сасон стал бронзовым призером Парижской паралимпиады в одиночном разряде.

В матче за третье место он обыграл турецкого теннисиста Ахмета Каплана 5:7, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 146 минут.

В этом сезоне Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции и финалистом Открытого чемпионата Австралии.

В финале сыграют голландцы Сэм Шредер и Нильс Винк, первый и второй номера мирового рейтинга.

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