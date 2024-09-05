Паралимпиада. Теннис на колясках. Израильтянин Гай Сасон завоевал бронзовую медаль
время публикации: 05 сентября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 18:30
Израильский теннисист (теннис на колясках) Гай Сасон стал бронзовым призером Парижской паралимпиады в одиночном разряде.
В матче за третье место он обыграл турецкого теннисиста Ахмета Каплана 5:7, 6:4, 6:1.
Матч продолжался 146 минут.
В этом сезоне Гай Сасон стал победителем Открытого чемпионата Франции и финалистом Открытого чемпионата Австралии.
В финале сыграют голландцы Сэм Шредер и Нильс Винк, первый и второй номера мирового рейтинга.
Ссылки по теме