Открытый чемпионат США. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал

В финале Открытого чемпионата США в женском парном разряде встретятся Людмила Киченок (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) и Кристина Младенович (Франция) - Чжан Шуай (Китай).

Людмила и Елена в полуфинале разгромили Чань Хаочин (Тайвань) и Веронику Кудерметову (Россия) 6:1, 6:2.

Киченок и Остапенко в этом сезоне вышли в финал Открытого чемпионата Австралии.