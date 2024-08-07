Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
время публикации: 07 августа 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 07:48
Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.
Ориентировочное время начала соревнований израильское.
10:00. Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 49 кг. Авишаг Семберг.
12:00. Кайтсерфинг.Дор Зарка.
12:00. Кайтсерфинг. Женщины. Галь Цукерман.
13:45. Велоспорт. Спринт. Михаил Яковлев.
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