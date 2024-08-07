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Спорт

Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян

время публикации: 07 августа 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 07:48
Олимпиада. Анонс сегодняшних выступлений израильтян
AP Photo/Themba Hadebe

Приводим расписание сегодняшних выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.

Ориентировочное время начала соревнований израильское.

10:00. Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 49 кг. Авишаг Семберг.

12:00. Кайтсерфинг.Дор Зарка.

12:00. Кайтсерфинг. Женщины. Галь Цукерман.

13:45. Велоспорт. Спринт. Михаил Яковлев.

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