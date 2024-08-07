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Олимпиада. Парусный спорт. Победил австралиец. Израильтянин на 30-м месте

время публикации: 07 августа 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 17:52
Олимпиада. Парусный спорт. Победил австралиец. Израильтянин на 30-м месте
AP Photo/Jacquelyn Martin

Чемпионом Парижской олимпиады в соревнованиях динги (швертбот) (парусный спорт) стал австралиец Мэтью Уэрн, чемпион Токийской олимпиады в классе "Лазер" и многократный чемпион мира.

На втором месте киприот Павлос Контидес.

Бронзовую медаль завоевал перуанец Стефано Пескьера.

Израильтянин Омер Веред Виленчик занял в общем зачете 30-е место и в медальной гонке не участвовал.

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