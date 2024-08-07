Олимпиада. Парусный спорт. Победил австралиец. Израильтянин на 30-м месте

Чемпионом Парижской олимпиады в соревнованиях динги (швертбот) (парусный спорт) стал австралиец Мэтью Уэрн, чемпион Токийской олимпиады в классе "Лазер" и многократный чемпион мира.

На втором месте киприот Павлос Контидес.

Бронзовую медаль завоевал перуанец Стефано Пескьера.

Израильтянин Омер Веред Виленчик занял в общем зачете 30-е место и в медальной гонке не участвовал.