Кайтсерфинг. Во время гонки чемпионата мира израильтянин попал в аварию
время публикации: 15 мая 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 12:34
Во Франции проходит чемпионат мира по кайтсерфингу. После четырех гонок израильтянин Дор Зарка занимает 12-е место.
Недавно он завоевал право выступить в соревнованиях Парижской олимпиады.
В последней гонке соревновательного дня израильтянин попал в аварию. Он был четвертым в заплыве. Третий спортсмен упал, и израильтянин должен был прыгать с доски, чтобы не врезаться в соперника.
Авария произошла на скорости более 60 км/ч.
Спортсмены избежали травм, но парашюты порвались и продолжить гонку не удалось.
Миа Ащкенази после четырех гонок занимает 13-е место в женском чемпионате, Галь Цукерман - 14-е.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2024