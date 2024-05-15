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Кайтсерфинг. Во время гонки чемпионата мира израильтянин попал в аварию

время публикации: 15 мая 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 12:34
Кайтсерфинг. Во время гонки чемпионата мира израильтянин попал в аварию
AP Photo/Daniel Cole

Во Франции проходит чемпионат мира по кайтсерфингу. После четырех гонок израильтянин Дор Зарка занимает 12-е место.

Недавно он завоевал право выступить в соревнованиях Парижской олимпиады.

В последней гонке соревновательного дня израильтянин попал в аварию. Он был четвертым в заплыве. Третий спортсмен упал, и израильтянин должен был прыгать с доски, чтобы не врезаться в соперника.

Авария произошла на скорости более 60 км/ч.

Спортсмены избежали травм, но парашюты порвались и продолжить гонку не удалось.

Миа Ащкенази после четырех гонок занимает 13-е место в женском чемпионате, Галь Цукерман - 14-е.

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